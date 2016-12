Tra Stati Uniti e Canada la magia dei castelli di ghiaccio dell'artista Brent Christensen

Brent Christensen viene chiamato l'artista del ghiaccio. La sua specialità infatti è la costruzione di incantati castelli di ghiaccio. Per realizzarli utilizza dei getti di acqua che, con il freddo, congelano assumendo la forma desiderata. E così, come per magia, nascono le suoe opere d'arte. I suoi lavori con il ghiaccio ebbero inizio nel 2008, quando realizzò nel cortile della sua casa di Utah un'elaborata pista di pattinaggio, con tanto di scivoli, per i suoi figli. Un anno dopo realizzò il suo più grande palazzo di ghiaccio al Zermatt Resort di Midway. Da allora ha creato diversi castelli di ghiaccio tra Stati Uniti e Canada. Più di 750mila persone hanno già ammirato le sue creazioni.