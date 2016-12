Toronto, il procione morto diventa un caso Marciapiede trasformato in un mausoleo

Clamore in Canada per le immagini di un procione morto su un marciapiede di Toronto. L'animale infatti è rimasto per dodici ore sul ciglio di una strada, senza che le autorità provvedessero a rimuoverne il corpo. Tra i cittadini è montata la protesta, in particolar modo su Twitter, dove per segnalare la cosa è stato creato l'hashtag #DeadRaccoonTO.

Diversi canadesi si sono commossi nel vedere la scena e hanno portato fiori, biglietti e lumini sul luogo. Il marciapiede si è così trasformato in un mausoleo.