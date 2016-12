Torna a sentire dopo un intervento, il fidanzato: "Mi vuoi sposare?"

Prima lo stupore, poi la gioia e le lacrime. Andrea Diaz è una ragazza americana rimasta sorda e tornata a sentire grazie a un orecchio artificiale, impiantato al Medical Center dell'università del Mississippi. . Dopo l'intervento chirurgico, le prime parole che ha sentito sono: "Mi vuoi sposare?". Quando l'apparecchio è stato attivato, ha sentito la voce per la prima volta del fidanzato, che le ha fatto la proposta di matrimonio. L'emozionante momento è stato ripreso e postato su Facebook.

Nel video il ragazzo si mette in ginocchio, tira fuori una piccola scatola bianca e fa la proposta inaspettata. Andrea è colta dall'emozione e non trattiene il pianto di gioia, mentre il fidanzato le dichiara tutto il suo amore: "Sei la mia migliore amica ... mi vuoi sposare?". Senza un attimo di esitazione la giovane donna accetta, ridendo e piangendo allo stesso tempo.

La dottoressa che è ancora presente, è seduta raggiante in un angolo, spettatrice del toccante momento. La ragazza riceve l'anello, realizza di non aver mai sentito la voce di Kevin prima ed esclama entusiasta: "La tua voce!". Come ogni fiaba che si rispetti, i due fidanzati si baciano felici e contenti.