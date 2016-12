Tokyo, attenzione zebra in fuga... l'esilarante esercitazione allo zoo di Ueno

Anche in uno zoo è necessario essere pronti per possibili incidenti... Ed è così che gli addetti di quello di Ueno, a Tokyo, si esercitano ad affrontare l'emergenza "fuga di animali". E per rendere la cosa il più realistica possibile, ecco arrivare anche la zebra da acciuffare: bianca e nera certo, chiaramente munita di coda e zoccoli, ma stranamente bipede...