Toccare il cielo con un dito? Dal Canada ecco come fare: con una torre alta 20 Km

Un torre alta 20 chilometri da cui partire per i viaggi spaziali: è questa l'innovativa, quanto al momento futuristica, idea brevettata da una società canadese specializzata in tecnologia spaziale, la Troth Technology. Il progetto è stato approvato dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e del Regno Unito. "L'idea è di creare nuovo sistema per arrivare ai confini del cielo. Come? Con un semplice ascensore" ha detto il presidente e a.d. Caroline Roberts, presentando le prime immagini della torre che, almeno per ora, resta un "sogno sulla carta".