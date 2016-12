Quando mancano poche ore alla chiusura dell'opera, su "The Floating Piers" - la passerella galleggiante voluta dall'artista bulgaro Christo sul Lago d'Iseo - sono arrivati anche gli alpini. Un'esibizione a dir poco originale, quella della fanfara dell'Ana di Rogno, nella Bergamasca. Una rappresentanza delle penne nere, infatti, si è calata in acqua e, in perfetto schieramento militare, con tanto di gagliardetto ad aprire la sfilata, si è diretta verso l'opera, suonando l'inno degli alpini.