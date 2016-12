The Comic Book Route, a Bruxelles camminare tra i fumetti è possibile

The Comic Book Route è un percorso immaginifico dove ci si può perdere tra i fumetti, a Bruxelles. E' stato sviluppato nel 1991, ma è perennemente in costruzione, un quartiere dove sui muri dei palazzi, per strada o sulle strutture che campeggiano nella città sono state colorate e dipinte le idee fantastiche dei più grandi fumettisti del Paese. Si possono scovare Tintin, Smurf, Asterix, Lucky Luke, Gaston, Gil Jourdan, Corto Maltese e molti altri.