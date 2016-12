9 febbraio 2015 Thailandia, paracadutisti sfiorano la morte in volo: ecco il video L'aereo da cui si sono lanciati vira contro di loro: illesi. "Ci mancava davvero poco e l'ala e l'elica ci avrebbero colpito in pieno", ha affermato l'istruttore Tweet google 0 Invia ad un amico

11:31 - Un paracadutista e il suo passeggero in tandem se la sono vista davvero brutta durante un volo da 13mila piedi di altezza, in Thailandia. Nel video pubblicato pochi giorni fa dall'istruttore Forest Pullman si vede il momento in cui i due hanno sfiorato la morte. Il pilota dall'aereo da cui si sono lanciati infatti non si è accorto durante la virata che stava prendendo in pieno loro e il loro paracadute. Per fortuna tutto alla fine si è concluso nel migliore dei modi. Anche se, afferma Pullman, "questo tipo di incidente è già successo altre volte ad alcuni miei colleghi, però, non è andata così bene". "Ci mancava davvero poco e l'ala e l'elica ci avrebbero colpito in pieno", ha aggiunto.