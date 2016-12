Thailandia, laboratorio "rottama" i supereroi creando le loro statue con i rifiuti

Quando il rottame si fa arte. Ad Ang Thong, in Thailandia, il laboratorio Ban Hun Lek realizza delle statue a grandezza naturale di alcuni dei più famosi personaggi dei film. Nulla di strano, se non fosse che il materiale utilizzato è composto da pezzi di vecchie automobili e metallo di scarto. Ce n'è davvero per tutti i gusti: da Hulk ad Alien, passando per i protagonisti di Cattivissimo Me e Guerre Stellari.