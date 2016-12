Texas, statua dedicata ai selfie eretta davanti al municipio di Sugar Land

La piccola città di Sugar Land, in Texas, sta facendo parlare tutto il popolo di internet per via della bizzarra statua che mostra due ragazze sorridenti che si fanno un selfie col telefono, eretta davanti al palazzo del municipio. Il monumento fa parte di una collezione di dieci pezzi donata da un cittadino alla "Sugar Land Legacy Foundation". Oltre alla scultura di bronzo, la piazza pubblica verrà abbellita con un'altra opera raffigurante un chitarrista seduto sul davanzale di una fontana. Il costo di entrambe le installazioni è di 32.500 dollari.