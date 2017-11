L'uragano Harvey non smette di creare disagi alla popolazione del Texas. Dopo i venti a duecento chilometri orari e le piogge torrenziali cui sono seguiti allagamenti, l'ultima sorpresa è stata riservata a una donna di Missouri City: Arlene Kelsch ha visto il proprio giardino totalmente sommerso dall'acqua, mentre la casa è rimasta per fortuna all'asciutto. Al sicuro dentro le sue mura, Arlene ha ripreso la situazione all'esterno e mostrato un alligatore nuotare pacifico nello stagno che era diventato il suo cortile, prima di essere raggiunto da un secondo rettile. Il video è diventato virale sui social e la donna ha aggiunto che gli alligatori non sono gli unici animali selvatici che vagano in seguito all'allagamento: ci sono anche i serpenti, dai quali Arlene ammette di essere più intimorita.