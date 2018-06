Texas, poliziotta viene presa di mira e colpita con dei gavettoni

"Danni sconosciuti ad apparecchi elettronici, armi da fuoco e altri oggetti relativi al lavoro". Questo il rapporto della polizia a seguito di un intervento in un quartiere di Lubbock, in Texas, dove una scherzosa guerra a colpi di pistole d'acqua e gavettoni era degenerata suscitando le lamentele di alcuni residenti. Chiamata sul posto assieme a un collega, l'agente avrebbe detto alla folla di divertirsi raccomandando però di tenersi lontano dalla strada. In risposta qualcuno l'ha colpita con un getto d'acqua, al quale poi ne sono seguiti altri finché la poliziotta non si è lanciata all'inseguimento di uno dei colpevoli, scivolando dopo pochi metri sul terreno bagnato. Stando alle dichiarazioni, qualcuno le avrebbe poi rovesciato un secchio d'acqua addosso e lanciato il secchio stesso. Al collega sarebbe stato tirato invece un bidone dell'immondizia di plastica mentre cercava di chiamare rinforzi. La situazione si è risolta senza feriti da nessuna delle due parti e il sindaco Dan Pope ha dichiarato di supportare l'operato dei due agenti, i quali hanno approcciato la situazione nel modo corretto, e che il singolo incidente non rispecchia l'atteggiamento dell'intera comunità nei confronti delle forze di polizia.