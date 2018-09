Texas, nasce l’originale “camion-macchina fotografica” per catturare nuovi elettori

L’artista francese JR colpisce ancora con il suo “Inside Out”: un progetto che ha abbracciato temi come la violenza domestica, la giustizia e l'immigrazione, dando testimonianza a individui spesso emarginati. L’obiettivo di JR è quello di cambiare il mondo attraverso l’arte e stavolta il tema che ha scelto riguarda l’impegno civile e l’importanza di andare a votare, soprattutto in vista delle elezioni che si terranno in America nel mese di novembre.



Pertanto, ha avuto l’idea di un camion a forma di macchina fotografica, che permette ai cittadini di farsi fotografare e poi di avere la propria fotografia, a grandezza naturale, appesa su un edificio della città. Ma con la gigantografia del proprio volto è inclusa anche la registrazione alle liste elettorali. L’iniziativa è stata avviata a Dallas, in Texas, dove molti abitanti si sono iscritti per la prima volta alle liste grazie a questo sprono. I camion fotografici, però, toccheranno anche altri Stati in cui l’affluenza alle urne è tra le più basse degli Usa, come la California e la Florida.