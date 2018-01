Texas, macchinina radiocomandata sfreccia a 130 km/h sull’autostrada

Tutti abbiamo avuto una macchinina telecomandata da piccoli ma nessuno si sarebbe ma sognato di farla sfrecciare a massima velocità fuori dal cortile di casa. In Texas qualcuno, ancora sconosciuto, è riuscito nell'impresa: lungo l'autostrada che porta a Houston un automobilista incredulo ha ripreso questa macchinina muoversi liberamente lungo il traffico. Com'è possibile che andasse alla stessa velocità degli altri veicoli? Non era guidata da Woody e Buzz Lightyear come in Toy Story bensì era alimentata a benzina. Il video ha fatto il giro del web diventando virale in poche ore. Voi avreste mai rischiato così tanto?