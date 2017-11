Texas, il canto gospel nel rifugio degli sfollati commuove il web

Un canto per distrarsi dalla drammatica situazione che la popolazione americana sta vivendo in questi giorni, una preghiera per ricordare chi non è riuscito a scampare all'inondazione che ha sconvolto il Texas, un modo per condividere le emozioni contrastanti provate da tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria abitazione, un segnale lanciato anche per dimostrare al mondo di poter reagire, insieme. Il video del canto gospel improvvisato dagli sfollati in un rifugio di Conroe, centro nella contea di Montgomery, è stato pubblicato su Facebook dalla utente Joni Villemez-Comeaux e ha superato in poche ore 15 milioni di visualizzazioni, provocando una serie infinita di commenti di affetto verso gli abitanti del Texas, costretti a fare i conti con la furia dell'uragano Harvey.