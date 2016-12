Voleva parcheggiare al nono piano, ha preso male le misure e ha scavalcato la barriera di protezione con il suo suv, una Toyota4runner. E' successo in Texas, al Littlefield Garage di Austin. L'auto è rimasta appesa al quinto piano con l'uomo al suo interno. Con il rischio di precipitare da un momento all'altro, il 24enne è sgattaiolato fuori dal finestrino con la massima scaltrezza, riuscendo ad aggrapparsi al cornicione e a mettersi in salvo. Mentre il tutto veniva ripreso da un passante con il suo cellulare. La polizia è riuscita a far rimuovere il veicolo sospeso nel vuoto; il garage rimarrà chiuso per un po', mentre il ragazzo si è preso solo un grande spavento.