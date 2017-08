Texas, bambino Down canta Whitney Houston e commuove il web

La nuova star di Prosper, città del Texas, si chiama Dane Miller, ha solo nove anni e sta facendo emozionare il mondo intero grazie a un filmato in cui mostra tutta la sua passione per la musica e per Whitney Houston. Il bambino, affetto dalla sindrome di Down, è stato ripreso dalla zia durante un viaggio in auto mentre è intento a cantare "I Have Nothing", celebre colonna sonora del film "The Bodyguard", in cui la cantante del New Jersey recitava al fianco di Kevin Costner. Di fronte all'energia del piccolo Dane, la rete si è scatenata e in poche ore il video ha superato le 18 milioni di visualizzazioni raccogliendo ben 21 mila commenti. Numeri da record che ovviamente la famiglia Miller non si aspettava. Chissà che nel futuro della giovane web-star non ci sia una carriera da cantante.