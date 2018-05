Telento, istruzioni per l'uso: una settimana di workshop e iniziative

10 aprile 2018 10:22 Telento, istruzioni per lʼuso: una settimana di workshop e iniziative Eʼ partita la terza edizione dellʼIkea Talent Focus Week

Migliaia di co-worker Ikea sono partiti per prendere parte per il terzo anno consecutivo all'Ikea Talent Focus Week: una settimana in cui i collaboratori parteciperanno a workshop, conferenze e tavole rotonde tra colleghi di diverse funzioni per scoprire le opportunità di crescita sia all’interno delle diverse organizzazioni (Retail, Distribution, Purchasing, Shopping Centre), sia nei diversi Paesi in cui l'azienda svedese è presente: dall’Europa alla Russia agli Stati Uniti.

Lo scorso anno 25 risorse di Ikea Italia hanno avuto la possibilità di spostarsi in altre nazioni proprio grazie alla partecipazione alla Talent Focus Week. In occasione della terza edizione dell'iniziativa il gruppo The Pills ha realizzato un video: