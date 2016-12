Tecnologia, a 4 anni litiga con l'iPad:le risposte di Siri non la convincono

bimba litiga ipad

Quattro anni e tanta voglia di conoscere il mondo. Quando Violetta però non può rivolgere le sue domande ai genitori, prova a parlare con l'iPad di famiglia. La bimba inizia delle vere e proprie conversazioni con Siri, il software di riconoscimento vocale di Apple. Il problema è che il tablet non riesce a esaudire tutte le sue curiosità e così, quando non riesce più a risponderle, scoppia la lite.