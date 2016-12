Tatuaggio sul braccio a 104 anni, ed è Guinness: non è mai troppo tardi per la "prima volta"

Poco prima dell'operazione, Jacko ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di "Good morning Britain", dicendo che si sentiva un po' ansioso, ma che non vedeva l'ora di ammirare il risultato. E, scherzando: "Preferisco entrare in un salone di tattoo che da un parrucchiere". Orgogliosa di lui la figlia Jane, 55, che dice: "E' il mio supereroe. All'inizio scherzava dicendo che il tatuaggio lo voleva fare... sul fondoschiena. Ma poi ha realizzato che non sarebbe stato poi così felice di dover mostrare quella parte del corpo alla gente, per far vedere che il tatuaggio c'è davvero".