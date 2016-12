Tartufo bianco di Alba: asta mondiale da record

Un'asta mondiale da Guinness è quella che si è tenuta in contemporanea, nella sua 16ma edizione, nel castello di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, su una nave da crociera attraccata nella baia di New York e in ristorante di Hong Kong. Alla fine sono stati raccolti oltre 287mila euro, che saranno destinati a progetti sociali per adulti e bimbi disagiati in Italia e a Hong Kong. Ad aggiudicarsi il pezzo più pregiato dei lotti di prezioso tubero, 900 grammi a 100mila euro, proprio un imprenditore buongustaio di Hong Kong.

Tra gli acquirenti protagonisti dell'asta anche uno dei più quotati chef cinesi, Zhenxiang Dong, che ha comprato 520 grammi di tartufo bianco di Alba a 33mila euro; l'imprenditore italiano dei tortellini, Giovanni Rana, che si è aggiudicato per 12mila euro un lotto di tre tartufi per complessivi 620 grammi, e l'imprenditore e parlamentare campano Angelo D'Agostino al quale sono andati due tuberi di complessivi 600 grammi per 11mila euro. A un partecipante da New York, infine, un tartufo di 360 grammi e un altro da 480 rispettivamente per 7.500 e per 10mila euro.



Soddisfatti per l'asta da record, che ha visto Eleonoire Casalegno e Enzo Iachetti come battitori, gli organizzatori. "Anche quest'anno - ha affermato l'imprenditore Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca regionale piemontese Cavour - abbiamo riproposto il binomio tartufo-solidarietà̀".