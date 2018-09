Taranto, durante un concerto il rapper Jamil dà uno schiaffo a un ragazzo del pubblico

Durante il Makeba Fest, festival musicale di Martina Franca in provincia di Taranto, un fan che assisteva al concerto del rapper Jamil ha ricevuto uno schiaffo dallo stesso cantante. A farlo andare su tutte le furie è stata la felpa indossata dal giovane spettatore brandizzata “Propaganda Live", marca riconducibile a Noyz Narcos, storico rivale di Jamil.



Dopo aver preso a schiaffi e aver pesantemente insultato il ragazzo, il rapper ha deciso di fare un passo indietro e sui social si è scusato con il malcapitato. Il fan era semplicemente un amante di quel genere di musica e sostiene allo stesso modo sia Jamil che Noyz. Il suo errore, da lui stesso riconosciuto stando a quanto dice Jamil nelle sue storie, è non aver considerato il rischio di andare al concerto con quell’indumento.



La situazione, dopo le scuse del cantante, sembra essere tornata alla normalità anche se in molti continuano ad accusarlo di essere stato troppo impulviso e permaloso.