Taiwan, sculture formato matita: le incredibili opere dell'artista Chien Lee Chu

Da E.T. l'extraterrestre a Batman, passando per ponti lunghissimi e sequenza dell'alfabeto: sono alcuni dei soggetti ricreati dall'artista taiwanese Chien Lee Chu scolpendo le matite. Si tratta di opere intagliate nella grafite spesso più piccole di un centimetro, che però presentano un'incredibile cura nei dettagli. Il "micro-scultore" ha scelto un modo decisamente originale per rappresentare il mondo che lo circonda, spaziando dall'architettura alla cultura pop per la scelta dei modelli.