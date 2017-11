Bella, intelligente, auto-ironica e... curvy! La modella americana Tabria Majors non si arrende ai rigidi canoni di bellezza di Victoria's Secret, che sta per tenere a Shangai, il prossimo 28 novembre, il suo annuale fashion show, e pubblica su Instagram un album fotografico che ha avuto un successo pazzesco. Insieme ad altre colleghe modelle oversize ha indossato gli stessi costumi proposti dal colosso della moda statunitense, nelle stesse pose delle foto originali della collezione estiva. Dopodichè, ha comparato le immagini in un'unica soluzione, per dimostrare quanto, anche le ragazze curvy, possano esprimere bellezza e sensualità. Il suo album ha totalizzato, finora, più di trentamila like. Il suo sogno è quello di poter partecipare, un giorno, a una sfilata di moda di Victoria's Secret e per far sentire la sua voce ha scelto un modo originale e divertente. Riuscirà a convincerli?