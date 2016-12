7 novembre 2014 Sydney: ad Hyde Park spunta un condom rosa gigante per promuovere sesso sicuro L'obelisco alto 18 metri è stato eretto da Acon, agenzia per la prevenzione dell'Hiv, al culmine della campagna "I'm On", per educare a rapporti protetti fra gay Tweet google 0 Invia ad un amico

13:16 - Da oggi Sydney può vantare il record del più grande profilattico mai realizzato in Australia. Ad Hyde Park è spuntato un condom rosa gigante, alto 18 metri, eretto dall'agenzia per la prevenzione dell'Aids, Acon, al culmine della campagna "I'm On", che mira a promuovere il sesso sicuro fra gli uomini gay. L'obiettivo di lungo termine dell'iniziativa è ambizioso: eliminare la trasmissione del virus dell'HIV nel Nuovo Galles del Sud entro il 2020.