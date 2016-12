Svezia, il camion non lo fa passare e il ciclista blocca il traffico

Il ciclista più arrabbiato del mondo? Sicuramente quello di un piccolo paese svedese che, vedendosi negare l'attraversamento con diritto di precedenza da un camion, decide di piazzarsi con la sua bicicletta la centro della carreggiata e difronte al furgone in modo tale da impedirgli il passaggio. Il diverbio tra i due non si è fatto attendere, provocando il blocco del traffico per quasi mezz'ora, con il ciclista ostinato a non muoversi dalla sua posizione. Sconsolato il camionista, che dopo aver inutilmente cercato di persuadere il contendente a spostarsi, si allontana perplesso. Il video, ripreso da un autista di autobus presente alla scena, è diventato virale in Scandinavia, raggiungendo moltissime visualizzazioni.