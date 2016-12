Svezia, gruppo di hipster scambiati per affiliati dell'Isis a causa delle barbe

Barbe lunghe e bandiera nera con le scritte bianche. Bastano due soli dettagli e una segnalazione spaventata per far scattare in Svezia l'allarme terrorismo. Ma quando la polizia si precipita sul luogo indicato dalla voce anonima per gli accertamenti la sorpresa è grande: davanti agli occhi degli agenti, infatti, non si profila un gruppo di affiliati dell'Isis, ma piuttosto un ritrovo di hipster barbuti.