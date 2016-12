Svelato il mistero della nascita dei "super" diamanti

Ora è ufficiale: i diamanti più grandi del mondo, come il Koh-i-Noor, il Cullinan o il Lesotho Promise, nascono in maniera diversa rispetto ai loro "colleghi" più piccoli. Si formano, infatti, più in profondità nel mantello terrestre , a partire da metalli liquidi. Questa scoperta aiuta a ricostruire i processi che avvengono nel cuore della Terra, e risolve uno dei maggiori enigmi sulla formazione dei reticoli cristallini.

Ad effettuare la sorprendente scoperta è stato il gruppo del Gemological Institute of America, di cui fa parte anche l'università di Padova, comandato da Evan Smith. I ricercatori sono arrivati a tali risultati studiando i frammenti metallici intrappolati in questi enormi diamanti, talvolta contenenti anche frammenti di minerali. In questo modo, gli scienziati hanno compreso come le pietre preziose giganti si formino a circa 360-750 chilometri sotto la Terra, decisamente più in profondità rispetto a quelli di normali dimensioni.