Superman come Baumgartner, il giocattolo fatto volare nello spazio

09:03 - Superman nello spazio. Il giocattolo è stato mandato a un'altitudine di 29mila chilometri, ben oltre l'atmosfera, prima del lancio in stile Felix Baumgartner verso la Terra. Il team DesignSpark ha utilizzato un pallone sonda per far salire il supereroe nello spazio usando la sua scatola come navicella. Sul loro sito gli ideatori del progetto hanno anche inserito le istruzioni in modo che l'esperimento possa essere replicato.