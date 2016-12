Superatleti, ecco la bandiera umana

Il modello è lui, un preparatore atletico ed ex giocatore di rugby, Dave Jackson, impegnato nella "bandiera umana". Subito c'è chi cerca di imitarlo nella impegnativa e difficile manovra. Il gesto consiste nell'afferrare un palo con le mani e poi utilizzare il busto e la forza addominale per "levitare" in posizione orizzontale con le gambe unite.