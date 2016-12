Suonare senza strumento? Si può: ecco il vincitore dell'Air Guitar 2015

C'è chi sogna di essere un grande chitarrista ma non sa suonare... Nessun problema, basta iscriversi al campionato mondiale di Air Guitar. Qui si gareggia fingendo letteralmente di impugnare una chitarra, con tanto di base e dimenamenti da rock star, senza toccare nessuno strumento. Una farsa, che a quanto pare piace a molti visto che siamo alla ventesima edizione della gara di Oulu, in Finlandia. Il vincitore di quest'anno è un russo scatenatissimo...guardare per credere...