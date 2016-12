Sulla riviera romagnola il Natale si festeggia con opere di sabbia

Da Marina di Ravenna a Rimini, la sabbia diventa opera d'arte, tra sacro e profano. Per festeggiare il Natale, tante le statue presenti a tema cristiano, come l'istantanea della Sacra Famiglia con Giuseppe che avvolge in un velo la Madonna affaticata, o il bue con l'asinello. A Bellaria Igea Marina, anche la cattedrale di San Pietro e templi di altre religioni diventano immense strutture sabbiose. I cittadini accorsi a visitare l'esposizione parlano di opere "veramente stupende, una cosa meravigliosa".