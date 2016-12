Sudafrica, squalo attacca surfista in gara

A tu per tu con uno squalo mentre si attende l'onda buona per vincere una finale. E' accaduto al tre volte campione del mondo di surf, l'australiano Mick Fanning, durante la finale della competizione J-Bay Open, nelle acque di Jeffreys Bay, in Sudafrica. L'atleta ha cercato di difendersi con la sua tavola dai morsi del pescecane, prima di venir salvato dagli organizzatori insieme al connazionale Julian Wilson. La gara è stata interrotta.