"Se avessi giocato io sarebbe stato meglio!" Che di fronte a una partita di calcio gli appassionati si sentano tutti un po' allenatori e un po' giocatori è cosa risaputa, ma tra il dire e il fare c'è una sostanziale differenza. Il coraggio non è certo mancato a un fan del Kaizer Chiefs Football Club, società di un quartiere di Johannesburg, in Sudafrica, che durante un deludente pareggio a reti inviolate contro il Polokwane City ha deciso di eseguire il consueto riscaldamento effettuato dalle riserve della squadra. Così, indossata la divisa ufficiale del difensore Kgotso Moleko, il tifoso ha imitato alla perfezione gli esercizi fatti dai calciatori, divertendo il pubblico presente allo stadio. Chissà se l'allenatore Steve Komphela lo prenderà in considerazione per il prossimo incontro.