Sudafrica, la passeggiata romantica di due pinguini fa sognare il web

Freakingdani, un’utente Twitter della California, ha postato sul proprio profilo un video di due pinguini immortalati mentre passeggiano sulla spiaggia “pinna nella pinna”. Il filmato è stato girato dalla zia dell’utente durante una vacanza in Sudafrica, precisamente a Boulders Beach, situata a 48 km da Cape Town: casa di una colonia di pinguini africani, meglio conosciuti come “Jackass” a causa del loro verso ruggente, che suona come il raglio di un asino.



Questa particolare tipologia di pinguini è caratteristica per il fatto di essere monogama; i Jackass, infatti, si accoppiano con lo stesso partner per la vita. Il video della romantica coppia ha riscosso un grande successo su Twitter e moltissimi utenti lo hanno ripostato, commentandolo: “Le relazioni dei pinguini sono la mia nuova religione” ha scritto Rena, mentre Sarah ha sottolineato: “Persino i pinguini hanno una vita amorosa migliore della mia”.