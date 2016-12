Sud Africa, dal water spunta un cobra di due metri e mezzo...

Non alzate quella tavoletta! Potrebbe essere il titolo di un film da girare a Pretoria, in Sud Africa, dove un cobra di due metri e mezzo di lunghezza è emerso dal water del bagno di una casa. Nel video che gira in Rete si vede un uomo che cerca di catturare il serpente che però alla fine è riuscito a fuggire sparendo nuovamente nel sistema fognario. E l'incubo per chi deve andare in bagno continua...