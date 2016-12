9 marzo 2015 Su Facebook le frasi goliardiche del guru Osho diventano un successo Migliaia di fan per il santone indiano e le sue perle di saggezza in romanesco Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - Osho Rajneesh, meglio noto come Osho, è stato un mistico e maestro spirituale indiano, che acquisì seguito internazionale. Ma oggi, a 25 anni dalla sua morte, continua ancora a far parlare di sè. E anche a far ridere, perché una delle pagine più seguite su Facebook è una parodia che prende spunto appunto dal successo del santone: Le più belle frasi di Osho. L'autore prende immagini di Osho alle quali ci aggiunge un suo pensiero, banale, in romanesco. E il gioco è fatto.

Lo spirito goliardico non a tutti è piaciuto visto che alcuni commenti alle varie immagini parlano di non rispetto per la figura di Osho. Forse dimenticando che tra gli insegnamenti del santone c'erano l'importanza della meditazione, della consapevolezza, dell'amore, della creatività, dell'umorismo e di una gioiosa celebrazione dell'esistenza. Esattamente quello che questa pagina goliardica vuole trasmettere.