Street view a dorso di cammello: Google incorpora anche le oasi

Google ci accompagna in viaggio attraverso le dune del deserto sul Golfo Persico, e lo fa a dorso di cammello. Per rappresentare sulle sue mappe l'oasi di Liwa, a 100 km da Abu Dhabi negli Emirati Arabi, non c'era modo migliore che sistemare sul dorso di un dromedario uno Street View Trek (una macchina che unisce fotocamere e gps): qualsiasi altro mezzo avrebbe causato danni all'ambiente desertico. Non resta che godersi il panorama e "esplorare" virtualmente la zona.