Strade allagate? Niente paura, almeno per chi guida una Lamborghini

Nessun dubbio che una Lamborghini sia un'auto eccezionale, ma che possa essere considerata anche un mezzo anfibio era tutto da dimostrare. Almeno fino a quando non ci ha pensato il proprietario Californiano di una di queste vetture che, incurante delle condizioni delle strade di San Diego, allagate dopo El Nino, ha "navigato" con la sua Lamborghini, eccezionalmente in versione "sub".