Storie di Natale: il video della coppia alla Forrest Gump diventa virale

17:27 - I miracoli accadono tutti i giorni: è una delle frasi che più colpiscono di Forrest Gump, un film che fa della speranza il suo motivo centrale. Una coppia però ci ricorda che i miracoli accadono non solo al cinema ma anche nella vita reale.



Attraverso la musica di John Lennon e poche parole scritte su fogli bianchi, la coppia racconta la storia d'amore e di speranza che hanno vissuto, invitando tutti a tenere duro così come hanno fatto loro: dal loro incontro, al primo caffè insieme, alla prima gita fuoriporta, fino alla scoperta della malattia di lei e la sua lenta guarigione.



I due hanno voluto condividere per Natale la loro fiducia e il loro ottimismo. E ci sono riusciti: nella sua semplicità, il video pubblicato su Facebook ha ottenuto in pochi giorni quasi 20mila condivisioni e oltre mezzo milione di visualizzazioni.