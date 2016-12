Stessa danza, ma in cento posti diversi

Ci ha lavorato per mesi, facendo per tre volte al giorno la stessa sequenza di movimenti, per poi montarli, trovare la musica giusta e ottenere un risultato perfetto. E' l'ultima performance di Matt Bry, giovane appassionato di danza, che ha creato un video a dir poco ipnotico: stessi passi, stessa colonna sonora, ma sullo sfondo cento luoghi diversi. Lo scorso anno Matt aveva realizzato un filmato dove si esibiva in cento passi differenti realizzando oltre 7 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ma quest'anno, con questa nuova clip, potrebbe battere il suo record: il video infatti è già virale.