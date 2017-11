Stati Uniti, i rapinatori rubano un intero ATM usando un elevatore

Dove non arriva l'ingegno ci pensa la forza. Questo devono aver pensato i ladri che nella notte di mercoledì 16 agosto hanno raggiunto la First Service Bank di Conway, in Arkansas (Usa), e portato via un intero distributore di denare sfruttando un carrello elevatore. Visto che le macchine odierne sono sempre più difficili da violare, gli sconosciuti (e forse non molto avvezzi alla tecnologia) rapinatori hanno preferito un metodo più diretto e brutale, riuscendo nel loro intento. La polizia ha reso pubblico su Facebook il video delle telecamera di sorveglianza, chiedendo aiuto nell'identificazione dei sospetti che, sempre secondo le forze dell'ordine, potrebbero fare parte di un'industria di costruzioni.