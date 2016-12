Starbucks arriva in Italia: la prima caffetteria a Milano all'inizio del 2017

Le voci si rincorrevano da tempo. Adesso è arrivata la conferma. Starbucks sbarcherà in Italia all'inizio del 2017. La prima caffetteria sarà aperta a Milano, ma a ruota altri punti vendita sorgeranno in varie città del Paese. A confermarlo è stato lo stesso amministratore delegato Howard Schultz. La società americana lavorerà in partnership con il gruppo Percassi, che sarà il licenziatario unico per l'Italia.

La catena di caffetterie più famosa al mondo torna così dove tutto è nato. Oltre 30 anni fa, infatti, Schultz aveva visitato Milano e Verona e, ispirato dai baristi italiani, cominciò ad immaginare un progetto ambizioso. Nel 1987 rilevò Starbucks e, negli anni successivi, aprì oltre 23 mila punti vendita in tutto il mondo. Starbucks, fino ad ora, era presente in tutti e cinque i continenti tranne che in Italia. "Tutto quello che abbiamo fatto ha come fondamenta le meravigliose esperienze che molti di noi hanno avuto in Italia e la nostra storia è direttamente collegato al modo in cui gli italiani hanno creato e realizzato l'espresso" ha detto Schultz.



La società americana lavorerà con il gruppo Percassi. "Siamo consapevoli di affrontare una sfida unica portando Starbucks in Italia, il Paese del caffè per eccellenza, e confidiamo nel fatto che gli italiani siano pronti a vivere appieno questa nuova esperienza". Così ha commentato il presidente Antonio Percassi.