4 novembre 2014 Star Wars nella vita reale: un fan inserisce i suoi idoli in alcune fotografie di Toronto Da Darth Vader che prende il tram al baseball con le spade laser: il 24enne Thomas Dagg ha utilizzato l'editing digitale per rendere omaggio alla sua saga preferita

13:31 - Cosa ci fa Darth Vader su un tram? Il 24enne Thomas Dagg, super fan della saga di "Star Wars", ha modificato alcune foto di Toronto inserendo nel paesaggio urbano i suoi idoli cinematografici. Dalla macchina gigante AT-AT Walker sullo sfondo di un parco pubblico al baseball con le spade laser: la città canadese diventa la "capitale" dell'universo di "Guerre Stellari". Per realizzare le foto, Dagg ha utilizzato le tecniche dell'editing digitale.

Il fotografo Thomas Dagg è un grandissimo fan di "Guerre Stellari" fin da quando era bambino. Oggi ha 24 anni e ha regalato al mondo degli appassionati una serie di scatti davvero affascinanti. "Avevo in mente questo progetto sin da quando avevo otto anni - ha detto Dagg - perché ho amato e vissuto le Guerre Stellari nella mia immaginazione".



Il giovane artista ha voluto portare l'universo della sua saga preferita direttamente nella vita di tutti i giorni. Ecco che allora le macchine, i droidi e i personaggi di Star Wars hanno invaso le strade di Toronto: da Ian Solo (interpretato da Harrison Ford) "cristallizzato" nella carbonite sul retro di un vicolo a Darth Vader seduto nel vagone di un tram. "È stato un lavoro duro - ha dichiarato Dagg - perché ho impiegato molto tempo a trovare le location adatte, studiando angolazione ed esposizione". E rivela: "Per i personaggi ho usato i giocattoli che usavo da bambino. Hanno reso viva la mia immaginazione per anni e ora posso dire che hanno preso vita in questo progetto".