Squish, il bimbo da Guinness: fa "Hi Five!" 2400 volte in un'ora

In piedi su una panca per raggiungere l'altezza degli altri, Squish ha fatto "Batti Cinque!" 2.392 volte in un'ora e così ha battuto il Guinnes World Record. E' successo al festival musicale di Bonnaroo, in Tennessee, sede della competizione in occasione dell'"Hi Five! Friday", la giornata nazionale del "Batti Cinque!" in America. Il bambino, di soli sette anni ha scalzato il precedente record di 2.181. Ora è un piccolo mito.

Per un'ora, diligentemente, le persone si sono messe in fila per dare il cinque a Squish, che già su Instagram aveva invitato i partecipanti al Bannaroo Festival a fare "Hi Five!" con la sua manina.

Stoicamente col braccio alzato - la regola della competizione era che le mani si incontrassero sopra l'altezza della testa - e senza soffrire per l'arrossamento del palmo, Squish ha raggiunto il suo record, battendo il cinque per quasi 2400 volte.

Un primato, come altri, che non si raggiunge senza allenamento, infatti il piccolo si è preparato alla competizione per tre anni, cioè da quando ne aveva appena quattro, e la mamma ha documentato il tutto sui social network.

Dopo aver schiacciato per l'ultima volta, Squish è salito sorridente sul palco, mostrando la "finestrella" dei due denti davanti che da poco sono caduti. Per qualche giorno comunque il suo simpatico sorriso sarà ritratto nelle foto come quello di una celebrità.