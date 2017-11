Spettatore molesta una ragazza, Drake ferma lo show e lo minaccia

Drake si stava esibendo al Marquee, un nightclub di Sydney e mentre cantava “Know yourself” ha notato un suo fan che infastidiva delle ragazze tra il pubblico. Il cantante di "Hotline Bling" e "One Dance", non ci ha pensato due volte a fermare lo show e minacciarlo personalmente. La folla ha immediatamente fatto partire un applauso.



Drake, conosciuto per le sue ballad romantiche e il suo atteggiamento da bravo ragazzo, questa volta ha espresso il suo pensiero in modo deciso e aggressivo.