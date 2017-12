Volo Algeri-Parigi, quegli attimi di terrore durante una brusca turbolenza

Uno dei video amatoriali che ha invaso il web nel 2017 riscontrando numerosi commenti risale ad agosto, quando i passeggeri del volo Air Algerie partito da Algeri e diretto a Parigi hanno vissuto attimi di paura a causa di una forte turbolenza. Le persone a bordo hanno successivamente rivelato che l'aereo sarebbe precipitato nel vuoto per alcuni istanti e - come mostrano le immagini - i protagonisti della sventura si sono stretti le mani per farsi forza a vicenda durante quei lunghissimi attimi di terrore. Fortunatamente i vuoti d'aria non hanno provocato nessuna conseguenza oltre alla caduta di vari oggetti dagli scompartimenti e un'enorme paura per tutti i passeggeri.