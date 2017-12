Un nuovo cannone che spara a una velocità superiore ai 7mila chilometri orari e capace di raggiungere una distanza di 100 miglia nautiche, ovvero 185,2 chilometri. Sono questi gli incredibili numeri che la marina americana aveva espressamente pubblicato lo scorso luglio in occasione della presentazione del nuovo cannone navale a impulsi elettrici.



L'ente governativo aveva utilizzato il canale ufficiale di YouTube per esporre una breve clip in cui la potenza dell'arma veniva messa alla prova nel corso di alcune dimostrazioni effettuate presso la base navale di Dahlgren, in Virginia, e molti, guardando quelle immagini, erano rimasti stupiti dal suo potere distruttivo.