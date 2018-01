Un selfie alla galleria d’arte di Los Angeles si trasforma in catastrofe: danni per 200mila dollari

Un tentativo maldestro da parte di una turista di farsi una foto nella galleria di Los Angeles passerà forse alla storia come il selfie più costoso del mondo: durante una visita all’ultima installazione dell’artista inglese Simon Birch, “La quattordicesima fabbrica”, in una delle stanze la ragazza ha perso l’equilibrio mentre si accovacciava per ritrarsi con le vetrine in esposizione. Cadendo ha urtato una delle colonne, che in un disastroso effetto domino ne ha abbattute altre dieci per un danno calcolato attorno ai 200mila dollari. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.