Parco acquatico, due ragazze si bloccano sullo scivolo e vengono travolte da chi le segue

C'è chi sugli scivoli d'acqua è come se si trovasse nel suo elemento, esibendosi a volte in incredibili tuffi al volo, e chi invece incontra difficoltà che a volte possono fare davvero male. È il caso di queste due ragazze che, nel tentativo di sbloccarsi dopo essere rimaste incastrate, vengono irrimediabilmente travolte da una terza ragazza che non aveva potuto accorgersi dell'impedimento. Uno schianto che ha raccolto un altissimo numero di visualizzazioni, diventando di fatto virale nonché uno dei video più cliccati di TgCom24, e altrettanti commenti che hanno spaccato il web in due: da un lato c'è la critica alla sicurezza del parco, dall'altra alla ragazza "colpevole" di non aver provato almeno a rallentare. Non sarebbe però anche il caso di pensare che andando assieme su uno scivolo come hanno fatto le due ragazze, si corrano molti più rischi?